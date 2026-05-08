Railway News: जयपुर-अलवर मार्ग पर निर्माण कार्य के चलते 9-10 मई को वंदे भारत समेत ये 11 ट्रेनें डायवर्ट

Jaipur Railway News: जयपुर. उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर चल रहे आरयूबी (रोड अंडर ब्रिज) लॉन्चिंग कार्य के कारण कई महत्वपूर्ण रेल सेवाओं के मार्ग में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा खैरथल-पड़ीसल स्टेशनों के मध्य समपार फाटक संख्या 95 तथा पड़ीसल-अलवर स्टेशनों के मध्य समपार फाटक संख्या 106 पर आरयूबी लॉन्चिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के चलते 9 और 10 मई 2026 को कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।