8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Railway News: जयपुर-अलवर मार्ग पर निर्माण कार्य के चलते 9-10 मई को वंदे भारत समेत ये 11 ट्रेनें डायवर्ट

North Western Railway: जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर बड़ा ब्लॉक, कई ट्रेनों का बदला रूट; यात्रियों को झेलनी पड़ेगी परेशानी। खैरथल-अलवर के बीच आरयूबी कार्य से रेल यातायात प्रभावित।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

May 08, 2026

Jaipur Railway News: जयपुर. उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर चल रहे आरयूबी (रोड अंडर ब्रिज) लॉन्चिंग कार्य के कारण कई महत्वपूर्ण रेल सेवाओं के मार्ग में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा खैरथल-पड़ीसल स्टेशनों के मध्य समपार फाटक संख्या 95 तथा पड़ीसल-अलवर स्टेशनों के मध्य समपार फाटक संख्या 106 पर आरयूबी लॉन्चिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के चलते 9 और 10 मई 2026 को कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा और निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें।

सबसे प्रमुख बदलावों में भुज-बरेली एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत और बाड़मेर-जम्मूतवी एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल हैं। गाड़ी संख्या 14322 भुज-बरेली एक्सप्रेस 9 मई को फुलेरा-जयपुर-अलवर-रेवाड़ी मार्ग के बजाय फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर चलेगी। इस दौरान ट्रेन रींगस, नीमकाथाना, नारनौल और अटेली स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव करेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 26481 जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 10 मई को जयपुर-रींगस-रेवाड़ी मार्ग से संचालित होगी। वहीं बाड़मेर-जम्मूतवी एक्सप्रेस और जम्मूतवी-बाड़मेर एक्सप्रेस को डेगाना-रतनगढ़-लोहारू-रेवाड़ी मार्ग से चलाया जाएगा। इन ट्रेनों का रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर और लोहारू स्टेशनों पर ठहराव रहेगा।

बरेली-भुज एक्सप्रेस, देहरादून-ओखा एक्सप्रेस, पोरबंदर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस और दिल्ली-साबरमती एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का संचालन भी रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा मार्ग से किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन भी परिवर्तित मार्ग से होगा।

रेलवे द्वारा जारी सूची के अनुसार जैसलमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस को भी जोधपुर-डेगाना-रतनगढ़-लोहारू-रेवाड़ी मार्ग से संचालित किया जाएगा। इस दौरान ट्रेन मेडता रोड, डेगाना, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर और लोहारू स्टेशनों पर रुकेगी। वहीं चंडीगढ़-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस का संचालन भी परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आरयूबी निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस रेलखंड पर यातायात और अधिक सुरक्षित एवं सुगम होगा। हालांकि फिलहाल यात्रियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे रेलवे हेल्पलाइन, स्टेशन सूचना प्रणाली या आधिकारिक ऐप के माध्यम से ट्रेन की ताजा जानकारी लेते रहें।

ये भी पढ़ें

8 Lane: अजमेर रोड से SEZ तक बनेगी अब 8 लेन सड़क, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 19 करोड़ रुपए होंगे खर्च
जयपुर
Ajmer Road Jaipur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 May 2026 04:51 pm

Published on:

08 May 2026 04:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway News: जयपुर-अलवर मार्ग पर निर्माण कार्य के चलते 9-10 मई को वंदे भारत समेत ये 11 ट्रेनें डायवर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bengal New CM: सुवेंदु अधिकारी ही बनेंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, भजनलाल शर्मा ने दी शुभकामनाएं, जानें क्या बोले?

Suvendu Adhikari and Bhajan lal Sharma
जयपुर

Dasham Dwar: The Descent of Consciousness

ओपिनियन

Smart Infrastructure: डेनमार्क मॉडल से राजस्थान के शहर होंगे हाईटेक, स्मार्ट और जल-सुरक्षित शहरों पर जोर

Rajasthan Urban Development
जयपुर

IMD Alert: गर्मी के बीच राहत की खबर, राजस्थान में अगले 180 मिनट में 7 जिलों में बारिश की संभावना

Rajasthan weather 8 may
जयपुर

Jaipur News : 'अचानक' होटल से निकलकर यहां पहुंचे क्रिकेटर राशिद खान, हैरान रह गए देखने वाले !

Rashid Khan in Jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.