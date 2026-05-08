IMD Alert: गर्मी के बीच राहत की खबर, राजस्थान में अगले 180 मिनट में 7 जिलों में बारिश की संभावना

Rajasthan Storm Alert: जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर तेज होने लगेगा। मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में हीटवेव शुरू होने की संभावना जताई है।

विभाग के मुताबिक 8 मई से अगले 3-4 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में तेज धूलभरी हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। वहीं जैसलमेर में शुक्रवार को राज्य का सबसे अधिक तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फलोदी में 43.6, बीकानेर में 43 और बाड़मेर में 44.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।