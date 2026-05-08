8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Alert: गर्मी के बीच राहत की खबर, राजस्थान में अगले 180 मिनट में 7 जिलों में बारिश की संभावना

Weather News Rajasthan: राजस्थान में बदला मौसम। जयपुर-अजमेर समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी। Heatwave के बीच मौसम पलटेगा करवट, अगले 3 घंटे में आंधी-बारिश की संभावना।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

May 08, 2026

Rajasthan weather 8 may

Photo Patrika

Rajasthan Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए अगले 180 मिनट के दौरान कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार नागौर, अजमेर, जयपुर, डीडवाना-कुचामन, पाली, टोंक और ब्यावर जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

इसके साथ ही तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अचानक बदले मौसम से लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि तेज हवाओं और मेघगर्जन के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। ऐसे में बारिश और बादलों की गतिविधियों से मौसम सुहावना होने की उम्मीद है।

अगले 3-4 दिन गर्मी बढ़ेगी, पश्चिमी जिलों में हीटवेव और धूलभरी आंधी का अलर्ट

Rajasthan Storm Alert: जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर तेज होने लगेगा। मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में हीटवेव शुरू होने की संभावना जताई है।
विभाग के मुताबिक 8 मई से अगले 3-4 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में तेज धूलभरी हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। वहीं जैसलमेर में शुक्रवार को राज्य का सबसे अधिक तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फलोदी में 43.6, बीकानेर में 43 और बाड़मेर में 44.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।

हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अभी भी मौसम राहत दे सकता है। जयपुर, दौसा, बूंदी, सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश और मेघगर्जन की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में दौसा में 25 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि नैनवां, खंडार और बनासथली में भी हल्की बारिश हुई।

मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी बना हुआ है। वहीं 10 मई से एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में फिर हल्की बारिश और बादलों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Good News: सोलर ऊर्जा में राजस्थान की बड़ी छलांग, जयपुर डिस्कॉम को रूफटॉप सोलर में मिला “बड़ा इनाम”
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 May 2026 05:04 pm

Published on:

08 May 2026 03:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: गर्मी के बीच राहत की खबर, राजस्थान में अगले 180 मिनट में 7 जिलों में बारिश की संभावना

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bengal New CM: सुवेंदु अधिकारी ही बनेंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, भजनलाल शर्मा ने दी शुभकामनाएं, जानें क्या बोले?

Suvendu Adhikari and Bhajan lal Sharma
जयपुर

Dasham Dwar: The Descent of Consciousness

ओपिनियन

Railway News: जयपुर-अलवर मार्ग पर निर्माण कार्य के चलते 9-10 मई को वंदे भारत समेत ये 11 ट्रेनें डायवर्ट

जयपुर

Smart Infrastructure: डेनमार्क मॉडल से राजस्थान के शहर होंगे हाईटेक, स्मार्ट और जल-सुरक्षित शहरों पर जोर

Rajasthan Urban Development
जयपुर

Jaipur News : 'अचानक' होटल से निकलकर यहां पहुंचे क्रिकेटर राशिद खान, हैरान रह गए देखने वाले !

Rashid Khan in Jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.