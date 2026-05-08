Jaipur News : ‘अचानक’ होटल से निकलकर यहां पहुंचे क्रिकेटर राशिद खान, हैरान रह गए देखने वाले !

Rashid Khan in Jaipur
राजधानी जयपुर इस समय आईपीएल के खुमार में डूबी हुई है। शनिवार, 9 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। दुनिया के नंबर वन टी20 स्पिनर और अफगानिस्तान के 'गौरव' राशिद खान शुक्रवार को अचानक अपने लग्जरी होटल से निकलकर जयपुर के सांगानेर इलाके में जा पहुँचे। राशिद का यह 'सीक्रेट विजिट' इतना अचानक था कि स्थानीय लोग उन्हें अपने बीच देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए।
आईपीएल के व्यस्त शेड्यूल और कड़ी सुरक्षा के बीच राशिद खान ने अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए समय निकाला।
नमाज अदा करने के बाद जैसे ही राशिद मस्जिद से बाहर निकले, उनके चाहने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई।
फैंस का उत्साह: हर कोई अपने चहेते की एक झलक पाने और उनके साथ सेल्फी लेने को बेताब दिखा।
राशिद का अंदाज: आमतौर पर मैदान पर बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले राशिद यहाँ बेहद सौम्य नजर आए। उन्होंने न केवल प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया, बल्कि कई लोगों के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें भी खिंचवाईं।
राशिद खान की टीम गुजरात टाइटंस जयपुर में राजस्थान रॉयल्स से दो-दो हाथ करने आई है। शनिवार को होने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
राशिद खान केवल एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा हैं। अफगानिस्तान जैसे संघर्षरत देश से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट लीग (IPL) का सबसे बड़ा सितारा बनना उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। जयपुर के लोगों ने भी उन्हें वही सम्मान दिया, जो एक ग्लोबल आइकन को मिलना चाहिए। सांगानेर के युवाओं के लिए तो यह दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग