8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur News : ‘अचानक’ होटल से निकलकर यहां पहुंचे क्रिकेटर राशिद खान, हैरान रह गए देखने वाले !

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले से पहले गुजरात टाइटंस के स्टार स्पिनर राशिद खान जयपुर में एक अलग ही अंदाज में नजर आए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

May 08, 2026

Rashid Khan in Jaipur

Rashid Khan in Jaipur

राजधानी जयपुर इस समय आईपीएल के खुमार में डूबी हुई है। शनिवार, 9 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। दुनिया के नंबर वन टी20 स्पिनर और अफगानिस्तान के 'गौरव' राशिद खान शुक्रवार को अचानक अपने लग्जरी होटल से निकलकर जयपुर के सांगानेर इलाके में जा पहुँचे। राशिद का यह 'सीक्रेट विजिट' इतना अचानक था कि स्थानीय लोग उन्हें अपने बीच देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए।

'जुम्मे की नमाज' और राशिद की सादगी

आईपीएल के व्यस्त शेड्यूल और कड़ी सुरक्षा के बीच राशिद खान ने अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए समय निकाला।

  • अचानक एंट्री: राशिद खान शुक्रवार दोपहर सांगानेर स्थित एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने पहुँचे।
  • हैरान रह गए नमाजी: जब मस्जिद में मौजूद लोगों ने अपने करीब दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर को नमाज पढ़ते देखा, तो वहां कौतूहल मच गया।
  • कड़ी सुरक्षा: राशिद के साथ निजी सुरक्षा गार्ड्स और पुलिस का घेरा भी मौजूद था, लेकिन उन्होंने बेहद सादगी के साथ अपनी प्रार्थना पूरी की।

प्रशंसकों संग खिंचवाई तस्वीरें

नमाज अदा करने के बाद जैसे ही राशिद मस्जिद से बाहर निकले, उनके चाहने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई।

फैंस का उत्साह: हर कोई अपने चहेते की एक झलक पाने और उनके साथ सेल्फी लेने को बेताब दिखा।

राशिद का अंदाज: आमतौर पर मैदान पर बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले राशिद यहाँ बेहद सौम्य नजर आए। उन्होंने न केवल प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया, बल्कि कई लोगों के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें भी खिंचवाईं।

    शनिवार को 'रॉयल्स' से टक्कर

    राशिद खान की टीम गुजरात टाइटंस जयपुर में राजस्थान रॉयल्स से दो-दो हाथ करने आई है। शनिवार को होने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

    • पिच की चुनौती: जयपुर की पिच अक्सर स्पिनर्स को मदद करती है, ऐसे में राशिद खान राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।
    • टॉप फॉर्म: राशिद इस समय शानदार फॉर्म में हैं और उनकी जादुई गुगली को पढ़ पाना यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जैसे धुरंधरों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा।

    अफगानिस्तान से जयपुर तक: राशिद का सफर

    राशिद खान केवल एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा हैं। अफगानिस्तान जैसे संघर्षरत देश से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट लीग (IPL) का सबसे बड़ा सितारा बनना उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। जयपुर के लोगों ने भी उन्हें वही सम्मान दिया, जो एक ग्लोबल आइकन को मिलना चाहिए। सांगानेर के युवाओं के लिए तो यह दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया।

    खबर शेयर करें:

    शहर की खबरें:

    जयपुर न्यूज़

    जोधपुर न्यूज़

    अलवर न्यूज़

    सीकर न्यूज़

    कोटा न्यूज़

    Updated on:

    08 May 2026 03:47 pm

    Published on:

    08 May 2026 03:46 pm

    Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News : ‘अचानक’ होटल से निकलकर यहां पहुंचे क्रिकेटर राशिद खान, हैरान रह गए देखने वाले !

    बड़ी खबरें

    View All

    जयपुर

    राजस्थान न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    Bengal New CM: सुवेंदु अधिकारी ही बनेंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, भजनलाल शर्मा ने दी शुभकामनाएं, जानें क्या बोले?

    Suvendu Adhikari and Bhajan lal Sharma
    जयपुर

    Dasham Dwar: The Descent of Consciousness

    ओपिनियन

    Railway News: जयपुर-अलवर मार्ग पर निर्माण कार्य के चलते 9-10 मई को वंदे भारत समेत ये 11 ट्रेनें डायवर्ट

    जयपुर

    Smart Infrastructure: डेनमार्क मॉडल से राजस्थान के शहर होंगे हाईटेक, स्मार्ट और जल-सुरक्षित शहरों पर जोर

    Rajasthan Urban Development
    जयपुर

    IMD Alert: गर्मी के बीच राहत की खबर, राजस्थान में अगले 180 मिनट में 7 जिलों में बारिश की संभावना

    Rajasthan weather 8 may
    जयपुर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Rashifal

    T20 World Cup 2026

    PM Narendra Modi

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    Privacy Policy

    About Us

    Code of Conduct

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.