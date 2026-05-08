Jaipur News : ‘अचानक’ होटल से निकलकर यहां पहुंचे क्रिकेटर राशिद खान, हैरान रह गए देखने वाले !

राजधानी जयपुर इस समय आईपीएल के खुमार में डूबी हुई है। शनिवार, 9 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। दुनिया के नंबर वन टी20 स्पिनर और अफगानिस्तान के 'गौरव' राशिद खान शुक्रवार को अचानक अपने लग्जरी होटल से निकलकर जयपुर के सांगानेर इलाके में जा पहुँचे। राशिद का यह 'सीक्रेट विजिट' इतना अचानक था कि स्थानीय लोग उन्हें अपने बीच देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए।