Smart Infrastructure: डेनमार्क मॉडल से राजस्थान के शहर होंगे हाईटेक, स्मार्ट और जल-सुरक्षित शहरों पर जोर

Rajasthan Urban Development: जयपुर। राजस्थान में भविष्य के आधुनिक और स्मार्ट शहर विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग वैश्विक तकनीकों और आधुनिक शहरी मॉडल को अपनाने की दिशा में नई पहल कर रहा है। इसी क्रम में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की डेनमार्क यात्रा राजस्थान के शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।