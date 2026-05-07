8 Lane: अजमेर रोड से SEZ तक बनेगी अब 8 लेन सड़क, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 19 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Industrial Road Development: जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति देने और निवेशकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने एक बड़ा कदम उठाया है। रीको ने निर्णय लिया है कि अजमेर रोड से महिंद्रा सेज (SEZ) को जोड़ने वाली लगभग 4 किलोमीटर लंबी और 200 फीट चौड़ी अप्रोच रोड का विकास एवं चौड़ीकरण कर इसे अत्याधुनिक 8 लेन सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा।