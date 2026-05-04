Plots in Rajasthan: राजस्थान के 16 शहरों में भूखण्ड का बड़ा मौका, आवेदन के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी

1 बड़गांव आबूरोड उभरता औद्योगिक हब

2 रूंध सोंखरी अलवर एनसीआर के नजदीक, निवेश के लिए अनुकूल

3 माकड़वाली आईटी पार्क अजमेर आईटी एवं टेक सेक्टर के लिए खास

4 बोरावास कलावा (प्रथम चरण) बालोतरा टेक्सटाइल व इंडस्ट्रियल गतिविधियां

5 स्पेशल पार्क बालोतरा विशेष उद्योगों के लिए विकसित

6 फतेहपुरा-समेलिया भीलवाड़ा टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब

7 सेरेमिक पार्क, गजनेर बीकानेर सिरेमिक उद्योग के लिए विशेष

8 पाथरेडी व सलारपुर भिवाड़ी औद्योगिक कॉरिडोर, एनसीआर कनेक्टिविटी

9 गणेश्वर सीकर उभरता औद्योगिक क्षेत्र

10 मंडा द्वितीय चरण जयपुर राजधानी क्षेत्र, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर

11 माथासुला जयपुर औद्योगिक विस्तार क्षेत्र

12 थौलाई जयपुर लॉजिस्टिक व मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयुक्त

13 तुंगा जयपुर तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र

14 स्टोन पार्क कोटा स्टोन इंडस्ट्री के लिए विशेष

15 वाटर रिसाइकलिंग पार्क, गुंडी फतेहपुर कोटा पर्यावरण अनुकूल उद्योगों के लिए