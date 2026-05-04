Plots in Rajasthan: राजस्थान के 16 शहरों में भूखण्ड का बड़ा मौका, आवेदन के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी

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Rajasthan Industrial Plots: जयपुर. राजस्थान में औद्योगिक निवेश को रफ्तार देने के लिए रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 10वां चरण 1 मई से शुरू हो गया है। खास बात यह है कि आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई है और अब केवल 10 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में औद्योगिक भूखण्ड लेने के इच्छुक निवेशकों के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा निवेश को धरातल पर उतारने के प्रयासों के तहत इस योजना को मार्च 2025 में लागू किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निवेशकों को भरोसा दिलाया गया कि एमओयू को वास्तविक निवेश में बदला जाएगा। इसी का परिणाम है कि योजना के तहत अब तक 1662 भूखण्डों के लिए आवंटन या ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं।
इस बार के चरण में निवेशकों के लिए 103 औद्योगिक क्षेत्रों में 5500 से अधिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें अलवर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा सहित कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।
योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी पारदर्शी प्रक्रिया है। जिन भूखण्डों के लिए केवल एक आवेदन आएगा, उन्हें सीधे आवंटित कर दिया जाएगा। वहीं एक से अधिक आवेदन होने पर 19 मई को ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। इससे किसी भी प्रकार के विवाद या पक्षपात की संभावना खत्म हो जाती है।
रीको ने निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब निवेशक चरण शुरू होने के बाद भी एमओयू कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक उद्यमियों को भाग लेने का अवसर मिल रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि कम लागत पर भूखण्ड और सरल प्रक्रिया के कारण निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि रीको ने योजना की वैधता को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।
|क्रमांक
|औद्योगिक क्षेत्र / पार्क
|जिला / स्थान
|विशेषता
|1
|बड़गांव
|आबूरोड
|उभरता औद्योगिक हब
|2
|रूंध सोंखरी
|अलवर
|एनसीआर के नजदीक, निवेश के लिए अनुकूल
|3
|माकड़वाली आईटी पार्क
|अजमेर
|आईटी एवं टेक सेक्टर के लिए खास
|4
|बोरावास कलावा (प्रथम चरण)
|बालोतरा
|टेक्सटाइल व इंडस्ट्रियल गतिविधियां
|5
|स्पेशल पार्क
|बालोतरा
|विशेष उद्योगों के लिए विकसित
|6
|फतेहपुरा-समेलिया
|भीलवाड़ा
|टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब
|7
|सेरेमिक पार्क, गजनेर
|बीकानेर
|सिरेमिक उद्योग के लिए विशेष
|8
|पाथरेडी व सलारपुर
|भिवाड़ी
|औद्योगिक कॉरिडोर, एनसीआर कनेक्टिविटी
|9
|गणेश्वर
|सीकर
|उभरता औद्योगिक क्षेत्र
|10
|मंडा द्वितीय चरण
|जयपुर
|राजधानी क्षेत्र, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर
|11
|माथासुला
|जयपुर
|औद्योगिक विस्तार क्षेत्र
|12
|थौलाई
|जयपुर
|लॉजिस्टिक व मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयुक्त
|13
|तुंगा
|जयपुर
|तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र
|14
|स्टोन पार्क
|कोटा
|स्टोन इंडस्ट्री के लिए विशेष
|15
|वाटर रिसाइकलिंग पार्क, गुंडी फतेहपुर
|कोटा
|पर्यावरण अनुकूल उद्योगों के लिए
|16
|कछालिया
|बूंदी (कोटा)
|नए निवेश के लिए उभरता क्षेत्र
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