मनोहरपुर-दौसा NH-148 के फोरलेन टेंडर मामला, दिल्ली से आई NHAI टीम ने 2 घंटे तक किया सर्वे

निरीक्षण दल में एनएचएआई मुख्यालय के मुख्य महाप्रबंधक के.एम. शर्मा, जनरल मैनेजर विक्रम सिंह मीणा और परियोजना निदेशक अजय आर्य शामिल रहे। टीम ने चिलपली मोड़, रायसर, आंधी सहित विभिन्न स्थानों का मौका मुआयना किया। साथ ही दौसा जिले की सीमा में प्रस्तावित करीब दो किलोमीटर लंबे छह लेन मार्ग के क्षेत्र का भी निरीक्षण किया।