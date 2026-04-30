टांकरड़ा-हाड़ौता बायपास: 72.70 करोड़ मंजूर, फिर भी अधूरा काम, दर्जनों गांव और इंडस्ट्रियल एरिया प्रभावित

पहले इसके लिए 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति थी, जो अब बढ़कर 72 करोड़ रुपए हो चुकी है। रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने के बाद फाइल वित्त विभाग तक पहुंची, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। इसी प्रकार चौमूं-हाड़ौता से महला हाईवे चौड़ाईकरण के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए की डीपीआर स्वीकृत की थी। आरएसआरडीसी ने 14 मीटर फोरलेन सड़क की डीपीआर तैयार कर दी है। वर्तमान में सड़क की चौड़ाई सात मीटर है।