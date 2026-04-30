30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

टांकरड़ा-हाड़ौता बायपास: 72.70 करोड़ मंजूर, फिर भी अधूरा काम, दर्जनों गांव और इंडस्ट्रियल एरिया प्रभावित

Tankarda Hadota bypass : विधानसभा क्षेत्र में चौमूं से महला तक बनने वाला मेगा हाईवे वर्षों से अधूरा पड़ा है। वहीं हाड़ौता से टांकरड़ा बायपास निर्माण के लिए 72.70 करोड़ रुपए की स्वीकृति पिछले वर्ष मिल चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Apr 30, 2026

Tankarda Hadauta bypass

बदहाल हाड़ौता-टांकरड़ा मार्ग। फोटो पत्रिका नेटवर्क

Tankarda Hadota bypass : चौमूं (जयपुर)। विधानसभा क्षेत्र में चौमूं से महला तक बनने वाला मेगा हाईवे वर्षों से अधूरा पड़ा है। वहीं हाड़ौता से टांकरड़ा बायपास निर्माण के लिए 72.70 करोड़ रुपए की स्वीकृति पिछले वर्ष मिल चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया। अधूरी सड़क और गड्ढों के बीच रोजाना हजारों वाहन गुजर रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है।

वर्तमान में हाड़ौता से टांकरड़ा तक ग्रेवल सड़क पर कंकरीट फैली हुई है और जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई वर्षों से इस मार्ग के निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार टांकरड़ा-हाड़ौता बायपास निर्माण का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है।

पहले इसके लिए 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति थी, जो अब बढ़कर 72 करोड़ रुपए हो चुकी है। रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने के बाद फाइल वित्त विभाग तक पहुंची, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। इसी प्रकार चौमूं-हाड़ौता से महला हाईवे चौड़ाईकरण के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए की डीपीआर स्वीकृत की थी। आरएसआरडीसी ने 14 मीटर फोरलेन सड़क की डीपीआर तैयार कर दी है। वर्तमान में सड़क की चौड़ाई सात मीटर है।

दर्जनों गांव और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ाव

ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कालाडेरा, मंडा, रेनवाल और जोबनेर को जोड़ते हुए यह हाईवे महला-अजमेर रोड तक पहुंचता है। निर्माण अधूरा रहने से यातायात का दबाव बढ़ रहा है और धूल व गड्ढों से लोग परेशान हैं।

25 हजार से अधिक वाहन गुजर रहे

मेगा हाईवे कालाडेरा-रेनवाल मार्ग पर प्रतिदिन 25 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। रीको क्षेत्र से भारी वाहनों की आवाजाही अधिक होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। सड़क का चौड़ाईकरण नहीं होने के बावजूद टोल वसूली जारी रहने से लोगों में नाराजगी है।

अंडरपास नहीं बनने से बढ़ी चिंता

ग्रामीणों का आरोप है कि एनएच-52 हाड़ौता कट पर पुलिया निर्माण के दौरान चौमूं-महला मार्ग के सामने अंडरपास नहीं छोड़ा गया। इससे आसपास के सैकड़ों गांवों के लोगों को परेशानी होगी। वाहन चालकों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। ग्रामीण इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं।

इनका कहना है….
अधिकारियों से लगातार वार्ता की जा रही है और विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया है। यह मार्ग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और निर्माण जल्द शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
डॉ.शिखा मील बराला, विधायक चौमूं

टांकरड़ा-हाड़ौता बायपास निर्माण शुरू कराने को लेकर प्रयास जारी हैं। बजट स्वीकृत हो चुका है और जल्द कार्य शुरू होने की उम्मीद है। मेगा हाईवे चौड़ाईकरण को लेकर भी अधिकारियों से बातचीत चल रही है।
रामलाल शर्मा, पूर्व विधायक

ये भी पढ़ें

बारां में फिरौती कांड में प्रशासन की सख्त कार्रवाई, फरार आरोपी के घर पर चला बुलडोजर
बारां
baran

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 02:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / टांकरड़ा-हाड़ौता बायपास: 72.70 करोड़ मंजूर, फिर भी अधूरा काम, दर्जनों गांव और इंडस्ट्रियल एरिया प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Viral Video: तेज रफ्तार पावर बाइक पर युवती का खतरनाक स्टंट, हाथ छोड़कर चलाई गाड़ी, पुलिस ने लिया सख्त एक्शन

Jaipur Viral Reel
जयपुर

संपादकीय: रोकना होगा व्यवस्था की ढाल को खंजर बनने से

जयपुर

Rajasthan Politics : मदन राठौड़ का बड़ा बयान, सचिन पायलट को लेकर कही ये बड़ी बात

Rajasthan BJP State President Madan Rathod Big statement Sachin Pilot this big thing
जयपुर

AI और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से गंगा संरक्षण में क्रांति: 20 दुर्लभ कछुओं को रेडियो टैग कर रियल-टाइम ट्रैकिंग शुरू

जयपुर

राजस्थान में गर्मी से राहत की खबर: 3-4 दिन मौसम में बदलाव का अलर्ट,अंधड़-बारिश से गिरेगा पारा

फोटो मेटा एआइ
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.