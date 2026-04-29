बारां में फिरौती कांड में प्रशासन की सख्त कार्रवाई, फरार आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

पुलिस के अनुसार, 24 अप्रेल को कांच व्यापारी सतीश गोड़ का रिवॉल्वर की नोक पर अपहरण कर उसे झालावाड़ रोड स्थित एक खेत की टापरी में ले जाया गया। आरोपियों ने एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और करीब 10 घंटे बाद 14 लाख रुपए वसूल कर उसे छोड़ दिया। मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिमांड पर चल रहे आरोपियों से 8 लाख रुपए नकद और वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई है, जबकि मुख्य आरोपी सैफ अली अभी फरार है।