बारां जिले में दर्दनाक हादसा: कार समेत 100 फीट गहरी नदी में डूबा युवक, मौके पर हुई मौत

पुष्पेंद्र ने बताया कि 'मैं नदी में कूद कर कार के पास पहुंचा। युवक कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं गांव के अन्य साथी युवक रवि मेघवाल की सहायता से कार के गेट को मोड़कर बड़ी मुश्किल से युवक को बाहर निकाला और उस समय तक उसके फेफड़ों में पानी भर चुका था और पल्स भी धीरे चल रही थी। फिर उसके बाद मैंने युवक को सीपीआर भी दी। युवक को उल्टियां होने लगी इसके बाद युवक का शरीर धीरे-धीरे नीला पड़ने लगा और युवक ने दम तोड़ दिया।'