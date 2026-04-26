Pali Accident: मातम में बदली शादी की खुशियां, बारात में जा रहे बाइक सवार को ट्रेलर ने कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

वहीं दूसरी ओर मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के गुड़ा मोकमसिंह के पास हुए एक अन्य सड़क हादसे में भी एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कादू गांव निवासी मनीष पुत्र हेमाराम सीरवी अपनी मौसी संतोष पत्नी सुरेंद्र और उनकी बेटी किंजल को बाइक पर बैठाकर जोजावर गया था। वापस लौटते समय गुड़ा मोकमसिंह के पास एक कार चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि संतोष और किंजल को भी चोटें आईं। तीनों को उपचार के लिए बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से मनीष को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।