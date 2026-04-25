Jodhpur Development Projects: विकास को लगेंगे पंख, मिलेगी फ्लाईओवर, मल्टीलेवल पार्किंग और टूरिस्ट स्पॉट की बड़ी सौगात

बैठक में शहर की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इनमें पाल रोड-नहर रोड चौराहे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर, कायलाना झील पर प्रस्तावित म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट शो, झालामंड क्षेत्र में 10 एमएलडी एसटीपी और सीवर नेटवर्क, बनाड़ रोड पर बीटी कार्य और बॉक्स ड्रेन निर्माण प्रमुख रहे। इसके अलावा नई सड़क और सोजती गेट क्षेत्र में मल्टीलेवल पार्किंग और ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के निर्माण कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। विभिन्न नालों के निर्माण और जिले में सड़क निर्माण व मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।