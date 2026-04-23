Rajasthan: राजस्थान में एक फोन पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को तुरंत प्रभाव से किया कार्यमुक्त, जानिए क्या है पूरा मामला

इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में पहुंचे थे। यहां उन्होंने परिवादी सांवलका की ढाणी निवासी सुधीर से बात की थी। दरअसल सुधीर ने सड़क के बीच लगे बिजली के पोल की समस्या दर्ज करवाई थी। सीएम का फोन आने के बाद महज दो घंटे में पोल हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया था।