DA Hike: केन्द्र के बाद राजस्थान कर्मचारियों की भी होगी बल्ले-बल्ले, डीए 2% बढ़कर 60% होने की संभावना

वर्तमान में राजस्थान के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत डीए मिल रहा है। यदि 2 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो यह बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा लाभ देखने को मिलेगा और महंगाई के असर से कुछ राहत मिलेगी। खास बात यह है कि राज्य सरकार अक्सर केंद्र सरकार के फैसलों के बाद ही डीए बढ़ाने का निर्णय लेती है और उसी अनुपात में वृद्धि करती है।