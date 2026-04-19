Mandi News: कृषि उपज मंडी समितियों में 21 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों को स्वीकृति

राजस्थान सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों में 21.26 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी देना एक सराहनीय और दूरदर्शी कदम है। इससे न केवल मंडियों का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बल्कि किसानों और व्यापारियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मंडी यार्ड और विद्युत कार्यों के सुधार से कृषि उपज के भंडारण, परिवहन और बिक्री की प्रक्रिया अधिक सुगम बनेगी। यह पहल किसानों को उचित मूल्य दिलाने और उनकी आय बढ़ाने में सहायक साबित हो सकती है। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा।