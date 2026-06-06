राजस्थान डीजीपी की सख्त चेतावनी : अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त, सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश

जयपुर। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने जोधपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों को अपराध और तस्करी के खिलाफ और अधिक सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संगठित अपराधियों, ड्रग माफिया और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को भी जब्त किया जाए। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया।