राजस्थान में सितंबर 2026 तक मिलेंगे 20,000 PNG कनेक्शन, विभाग ने 13 CGD कंपनियों को दिया लक्ष्य

PNG Connection In Rajasthan: राजस्थान में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सभी 13 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों को सितंबर 2026 के अंत तक 20 हजार नए डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस (डीपीएनजी) कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य दिया गया है। पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन घरेलू उपभोक्ताओं के साथ औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक क्लस्टरों को भी दिए जाएंगे।