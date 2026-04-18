Heat Wave: अलर्ट रहें, अगले 2 दिन में गर्मी बरपाएगी कहर, 45 डिग्री तक जा सकता है तापमान, लू का अलर्ट

heatwave alert in Rajasthan: जयपुर. प्रदेश में आगामी दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वहीं 4 से 5 दिनों के दौरान कुछ क्षेत्रों में लू चलने की भी संभावना जताई गई है।