जयपुर : 13 मंजिला इमारत में 15 साल की छात्रा का मिला शव, परिजन बोले- किडनैप करके हत्या की गई

एसीपी (सांगानेर) हरिशंकर शर्मा ने बताया कि मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले का निवासी परिवार वर्तमान में प्रताप नगर सेक्टर-26 क्षेत्र में रहता है। मृतका के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी शुक्रवार शाम घर से साइकिलिंग करने के लिए निकली थी। रात तक घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई।