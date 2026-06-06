जयपुर : 13 मंजिला इमारत में 15 साल की छात्रा का मिला शव, परिजन बोले- किडनैप करके हत्या की गई

सांकेतिक तस्वीर- एआई जेनरेटेड
जयपुर। प्रताप नगर थाना इलाके में शनिवार सुबह एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा का शव 13 मंजिला अपार्टमेंट के पोर्च में मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा शुक्रवार शाम साइकिलिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार सुबह शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
एसीपी (सांगानेर) हरिशंकर शर्मा ने बताया कि मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले का निवासी परिवार वर्तमान में प्रताप नगर सेक्टर-26 क्षेत्र में रहता है। मृतका के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी शुक्रवार शाम घर से साइकिलिंग करने के लिए निकली थी। रात तक घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई।
शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे प्रताप नगर थाना इलाके के एक अपार्टमेंट की 13 मंजिला इमारत के पोर्च में एक किशोरी का शव पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो शव की पहचान रात से लापता छात्रा के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए।
पुलिस जांच में सामने आया है कि छात्रा साइकिल से अपार्टमेंट तक पहुंची थी। बिल्डिंग परिसर में प्रवेश करते हुए उसके फुटेज सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि छात्रा बिल्डिंग में किस उद्देश्य से गई थी और उसके साथ वहां क्या हुआ।
घटना की सूचना मिलने पर एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से विभिन्न साक्ष्य जुटाए और उनका परीक्षण किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए आरयूएचएस अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया गया।
सीसीटीवी फुटेज में छात्रा अपार्टमेंट के आसपास साइकिल चलाते दिखी है। वहीं साइकिल से ही छात्रा अपार्टमेंट तक पहुंची। अपार्टमेंट के बाहर छात्रा की साइकिल खड़ी मिली है। अपार्टमेंट के लिफ्ट में जाती हुई भी छात्रा सीसीटीवी फुटेज में दिखी है। दूसरी तरफ परिजन किडनैप करके हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस हत्या और सुसाइड दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
पुलिस का कहना है, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग