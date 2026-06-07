जयपुर के 34 थाना क्षेत्रों में 24 घंटे बंद रहेगा इंटरनेट, अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, सोशल मीडिया पर बैन

जयपुर। राजधानी में प्रस्तावित बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान से पहले प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा 8 जून से शुरू किए जाने वाले अतिक्रमण हटाने के अभियान को देखते हुए जयपुर शहर के 34 थाना क्षेत्रों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान मोबाइल इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया और बल्क एसएमएस सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि वॉयस कॉल की सुविधा जारी रहेगी।