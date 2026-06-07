Census 2027: जयपुर जिले में 56 फीसदी हाउस लिस्टिंग पूरी, 14 जून तक कार्य पूरा करने के निर्देश

समीक्षा के दौरान कुछ क्षेत्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना भी की गई। चौमूं तहसील क्षेत्र में 530 में से सभी 530 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसी प्रकार जालसू क्षेत्र में 164 में से 164 तथा कालाडेरा क्षेत्र में 28 में से 28 ब्लॉकों का कार्य निर्धारित समयावधि से पहले पूर्ण कर लिया गया। जिला कलक्टर ने इन क्षेत्रों के चार्ज जनगणना अधिकारियों, तहसीलदारों एवं संबंधित अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की।