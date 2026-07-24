Rajasthan Weather Update : राजस्थान के माउंट आबू में 195 M.M. हुई बारिश, 25 जुलाई को सिरोही-जालोर में Heavy Rain का ऑरेंज अलर्ट

पर्यटन स्थल माउंट आबू में रुक-रुक कर हो रही बारिश से नदी-नालों में पानी आया। शुक्रवार सुबह आठ बजे तक बीते 24 घंटों में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। दिनभर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का दौर चलता रहा, जिससे क्षेत्र के नदी-नाले उफान पर रहे और सड़क किनारे बहते झरने पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। अधिकतम तापमान 28 डिग्री तथा न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाली से आच्छादित पहाड़ियां, बादलों की आवाजाही और मनमोहक प्राकृतिक नजारे सैलानियों को खूब लुभा रहे हैं। देश-विदेश से आए पर्यटक इन दृश्यों को अपने कैमरों में कैद करते नजर आए।