जयपुर में भीषण सड़क हादसा : ट्रक में पीछे से घुसी कार, ड्राइवर की मौके पर हुई मौत, वाहन के उड़े परखच्चे

जयपुर। दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस हाईवे पर गुरुवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक टैक्सी चालक की जान चली गई, जबकि कार में सवार महिला यात्री घायल हो गई। तेज रफ्तार टैक्सी आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और चालक वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।