Jaipur Theft News: दिनदहाड़े गाड़ी से बैग लेकर भागा चोर, लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा, किया पुलिस के हवाले

बुधवार सुबह जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके के बरकत नगर में रहने वाली 53 साल के नीरज कुलश्रेष्ठ डॉक्टर को दिखाकर ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं। घर से करीब 100 मीटर पहले बाइक पर आए दो युवकों ने उन्हें रोक लिया। दोनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और कहा कि इलाके में लगातार चाकूबाजी और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने एक पहचान पत्र भी दिखाया और कहा कि सुरक्षा के लिए सोने की चेन और चूड़ियां उतारकर पर्स में रख लें। महिला उनकी बातों में आ गई। बदमाशों ने गहनों की पुड़िया बनाकर पर्स में रखने का नाटक किया, लेकिन उसी दौरान असली सोने की चेन और चूड़ियां निकालकर उनकी जगह नकली चेन और आर्टिफिशियल चूड़ियां रख दीं। इसके बाद दोनों बाइक सवार वहां से फरार हो गए। महिला को ठगी का पता तब चला, जब वह घर पहुंची। बाद में उसने बजाज नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई।