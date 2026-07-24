Jaipur: ‘बस जल्दी पहुंच रहा हूं’, स्वागत की तैयारियां कर रही थी पत्नी, लेकिन आखिरी कॉल के बाद आई पति की मौत की खबर

Death From Heart Attack: सब कुछ कितना सही चल रहा था, घर में हर कोई उनकी वापसी की राह देख रहा था लेकिन एक पल में ही परिवार की सारी खुशियां तबाह कर दीं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए विद्याधर नगर निवासी रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी गौरीशंकर खंडेलवाल (63) ने बीते दिन ही अपने परिवारजनों से फोन पर बड़े उत्साह से बात की थी। उन्होंने हंसते हुए कहा था कि सबके लिए माला और प्रसाद साथ लेकर आया हूं बस जल्द ही सोमवार को घर पहुंच जाऊंगा। यात्रा के अपने खूबसूरत अनुभव साझा करूंगा। यहां तेज सर्दी है, अपना ध्यान रखना। यह सुनकर परिवार की आंखों में खुशी थी, लेकिन अगले ही पल दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसे पता था कि यह उनकी आखिरी बात साबित होगी। ये कहना है गौरीशंकर के परिवारजनों का।