जयपुर में 2 महिला टीचर को कार ने कुचला, 10 साल से स्कूल में कार्यरत शिक्षिका की मौत, फरार चालक को ढूंढ रही पुलिस

स्कूल प्रशासन के अनुसार ममता माहेश्वरी पिछले करीब 10 सालों से स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं। अपने शांत स्वभाव और समर्पित कार्यशैली के कारण वह स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों के बीच काफी लोकप्रिय थीं। उनकी अचानक हुई मौत से स्कूल परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं घायल शिक्षिका अंजलि राजोरिया ने महज दो दिन पहले ही स्कूल में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। उनके हादसे में गंभीर रूप से घायल होने की खबर से भी स्कूल स्टाफ और परिजन चिंतित हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार चालक की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है।