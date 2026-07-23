Jaipur Murder: टैक्सी बुक कर चालक की हत्या, लूट के बाद जंगल में शव फेंका, दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में चेतन डूंगरी के पास जंगल में खून से लथपथ मिले शव की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा ली। पुलिस जांच में सामने आया कि यह कोई सामान्य हत्या नहीं, बल्कि पहले से रची गई लूट और कत्ल की साजिश थी। आरोपियों ने मोबाइल ऐप से टैक्सी बुक की, चालक को सुनसान जगह तक ले गए और फिर रस्सी से गला घोंटने के बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव जंगल में फेंक दिया और टैक्सी लेकर फरार हो गए।