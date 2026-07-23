राजस्थान डीजीपी का साइबर ठगी के खिलाफ बड़ा आदेश, अब खुद दर्ज होगी FIR, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस आधुनिक तकनीक और मजबूत कानूनी व्यवस्था के जरिए साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में आर4सी की स्थापना के साथ साइबर अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को त्वरित राहत देने की व्यवस्था और मजबूत की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि साइबर ठगी का शिकार होते ही बिना समय गंवाए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर नुकसान को कम किया जा सके।