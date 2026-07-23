Jantar Mantar Delhi : ‘लाठियां सही पर मर्यादा नहीं छोड़ी’, अशोक गहलोत बोले- युवाओं के धैर्य और साहस को सलाम

Jantar Mantar Delhi : कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। सीजेपी ने 24 जुलाई को पूरे देश में आंदोलन करने की अपील की है। इधर राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने आंदोलनकारी छात्रों की जहां जमकर तारीफ की वहीं मोदी सरकार को चेतावनी भी दी। अशोक गहलोत ने कहाकि जो सरकार अपने ही बच्चों की आवाज लाठियों से दबाना चाहती है, इतिहास गवाह है कि ऐसे अहंकारी सत्ताधीशों को जनता ने कभी माफ नहीं किया।