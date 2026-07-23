Rajasthan Government Facilities : ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा का दायरा बढ़ा, अब घर बैठे मिलेंगी 72 सुविधाएं

सरकार की ओर से इस सेवा के लिए वॉट्सऐप नंबर 9461062705 जारी किया गया है। नागरिक इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर वॉट्सऐप पर ‘Hi’, ‘Hello’, ‘eMitra’, ‘Hi eMitra’, ‘Hello eMitra’ अथवा ‘Hi Team’ जैसे सामान्य संदेश भेजकर सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद उपलब्ध सेवाओं की सूची में से आवश्यक सेवा का चयन कर कुछ ही क्लिक में संबंधित सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह सेवा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।