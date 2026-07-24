Rajasthan Politics:’युवा भाड़े के टट्टू नहीं, हमारे देश का भविष्य’, PCC चीफ डोटासरा का मदन राठौड़ पर पलटवार

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम मोदी की शिक्षा व्यवस्था को लेकर की गई प्रतिक्रिया पर तंज कसते हुए कहा कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए युवा जंतर-मंतर पर मोदी सरकार की लाठियां खा रहा है। उनकी बात सुनने के बजाय प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक गठन करने का ट्वीट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी 12 दिन से नहीं, 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। पिछले 12 सालों में एक के बाद एक 152 पेपर लीक कराकर इस निक्कमी सरकार ने देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, 12 साल से देश को गुमराह कर रहे हैं।