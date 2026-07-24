24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

CWG 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Politics:’युवा भाड़े के टट्टू नहीं, हमारे देश का भविष्य’, PCC चीफ डोटासरा का मदन राठौड़ पर पलटवार

नीट पेपरलीक मामले को लेकर छात्रों के आंदोलन पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ‘भाड़े के टट्टू’ वाली टिप्पणी को लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे युवा ‘भाड़े के टट्टू’ नहीं, बल्कि देश का भविष्य हैं।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jul 24, 2026

Madan Rathore, Govind Singh Dotasra

गोविंद सिंह डोटासरा और मदन राठौड़। फोटो: पत्रिका

जयपुर। नीट पेपरलीक और छात्र आंदोलन को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने छात्रों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया तथा इस मुद्दे पर प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान चलाने की घोषणा की। वहीं कांग्रेस, आरएलपी और आम आदमी पार्टी ने भाजपा नेताओं के बयानों और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए युवाओं के समर्थन में आवाज उठाई। कोटा और बांसवाड़ा सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए।

इसी बीच नीट पेपरलीक मामले को लेकर छात्रों के आंदोलन पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ‘भाड़े के टट्टू’ वाली टिप्पणी को लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे युवा ‘भाड़े के टट्टू’ नहीं, बल्कि देश का भविष्य हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए युवा संघर्ष कर रहे हैं और यही युवा 2029 में केंद्र की भाजपा सरकार का अंत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि इन्हीं युवाओं के समर्थन से भाजपा केंद्र की सत्ता तक पहुंची थी, लेकिन अब वही युवाओं का अपमान कर रही है।

राठौड़ के बयान पर तीखा तंज

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भारत के भविष्य युवाशक्ति को भाड़े का टट्टू बताया है। संभवत: मदन राठौड़ का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद या दिल्ली से पर्ची मिलने के बाद पढ़ा गया हो। हो सकता है उन्हीं कि सलाह पर मदन राठौड़ ने यह बयान दिया हो। मदन राठौड़ नरेंद्र मोदी के सजातीय हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी, ये भाड़े के टट्टू नहीं, भारत का भविष्य हैं। इन्हीं युवाओं के कंधों पर सवार होकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब यही युवा इस मोदी सरकार का अंत करेंगे।

एजुकेशन सिस्टम को लेकर पीएम मोदी पर भी पलटवार

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम मोदी की शिक्षा व्यवस्था को लेकर की गई प्रतिक्रिया पर तंज कसते हुए कहा कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए युवा जंतर-मंतर पर मोदी सरकार की लाठियां खा रहा है। उनकी बात सुनने के बजाय प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक गठन करने का ट्वीट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी 12 दिन से नहीं, 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। पिछले 12 सालों में एक के बाद एक 152 पेपर लीक कराकर इस निक्कमी सरकार ने देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, 12 साल से देश को गुमराह कर रहे हैं।

Jantar Mantar Delhi : ‘लाठियां सही पर मर्यादा नहीं छोड़ी’, अशोक गहलोत बोले- युवाओं के धैर्य और साहस को सलाम

ये भी पढ़ें
Jantar Mantar Delhi Ashok Gehlot said youth patience courage Salute warns Modi government

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Jul 2026 08:09 am

Published on:

24 Jul 2026 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics:’युवा भाड़े के टट्टू नहीं, हमारे देश का भविष्य’, PCC चीफ डोटासरा का मदन राठौड़ पर पलटवार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में 2 महिला टीचर को कार ने कुचला, 10 साल से स्कूल में कार्यरत शिक्षिका की मौत, फरार चालक को ढूंढ रही पुलिस

Jaipur Accident
जयपुर

भूमि आवंटन: नहीं बना पशु चिकित्सालय, कमरे में िकया जा रहा उपचार ए श्रेणी में क्रमोन्नत अस्पताल में सुविधाओं और स्टाफ का अभाव, 20 से अधिक गांवों के पशुपालक परेशान

Rajasthan
जयपुर

शिक्षा से ही संवरता है भविष्य, समय का सदुपयोग करें विद्यार्थी

Rajasthan
जयपुर

तनाव का कारण बाहरी नहीं, हमारे विचार और इरादे हैं : मुनि सुप्रभ सागर

Rajasthan
जयपुर

जनकल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, एसडीएम ने दिए सख्त निर्देश

Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.