Rajasthan Panchayat Nikay Elections : राजस्थान में ओबीसी सर्वे की अवधि बढ़ाई गई, आयोग ने कहा- अब यह है अंतिम डेट

Rajasthan Panchayat Nikay Elections : राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण का सर्वे तेज गति से किया जा रहा है। यह सर्वे 10 जुलाई से शुरू हुआ था। 23 जुलाई सर्वे की अंतिम डेट थी। पर राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्यभर में संचालित ओबीसी परिवारों के सर्वे कार्य की अवधि बढ़ाते हुए इसे 26 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सचिव (सलाहकार) अशोक कुमार जैन ने बताया कि 23 जुलाई 2026 को हुई सर्वे कार्यों की समीक्षा के अनुसार कई जिलों में सर्वे का कार्य शेष है। इसे देखते हुए आयोग द्वारा सर्वे की अवधि 26 जुलाई 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।