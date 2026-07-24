Ajmer Murder Case: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, गले पर मिले रस्सी के निशान, सुसाइड दिखाने की रची साजिश

मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डिप्टी शमशेर खान तथा थानाधिकारी पारुल यादव भी घटनास्थल पहुंचे। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने जांच पूरी होने तक मकान को ताला लगाकर सील कर दिया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं। मुकेश की एक आंख के पास धारदार हथियार से चोट का निशान तथा गले पर रस्सी कसने जैसे निशान मिले हैं। जिस बेड पर शव मिला, उसके चारों ओर लाल रंग की जहरीली दवा बिखरी हुई थी। बेड से करीब आठ फीट दूर उसी दवा की बोतल भी मिली। कमरे में रखे कूलर के तार भी टूटे हुए पाए गए। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि हत्या के बाद मामले की सुसाडल का रूप दिखने की कोशिश की गई। पीसागंन पुलिस ने मृतक के भाई रमेश की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मुकेश की पत्नी विमला रावत से पूछताछ की। पुलिस ने सख्ती की तो आरोपी पत्नी ने हत्या का खुलासा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रेमी गोपाल रावत सहित एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया।