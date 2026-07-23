Rajasthan: होटल संचालक घर में ही चला रहा था ‘रैकेट’, पुलिस ने 5 लड़कियों सहित 7 लोग पकड़े, सरगना फरार

पुलिस के अनुसार 21 जुलाई को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे-21 पर स्थित पटेल विहार कॉलोनी के एक मकान में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियां हो रही है। इसके बाद डिप्टी एसपी धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पहले मकान की रैकी की और फिर छापा मारा। पुलिस की रेड से मकान में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हर कोई इधर-उधर भागने लगा। तभी पुलिस ने मौके से 5 लड़कियों सहित 7 लोगों को दबोच लिया। वहीं, लोगों का कहना है कोतवाली क्षेत्र में अवैध कार्य लम्बे समय से हो रहा है। लेकिन कार्रवाई अब नए एसपी पीयूष दीक्षित के आने के बाद हुई है। टीम में डिप्टी धर्मेंद्र कुमार के सुपरविजन में कोतवाली थाना प्रभारी भगवान सहाय शर्मा व अन्य को शामिल किया गया।