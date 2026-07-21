राजस्थान समलेटी बमकांड : सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा की रद्द, उम्रकैदी को किया बरी, 14 लोगों की हुई थी मौत

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट के वर्ष 2019 के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें डॉ. हमीद की फांसी की सजा बरकरार रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित करेंगे, जहां नए सिरे से ट्रायल होगा। अदालत ने यह भी कहा कि सुनवाई की प्रक्रिया एक वर्ष के भीतर पूरी करने का प्रयास किया जाए और मामले की सुनवाई ऐसे न्यायिक अधिकारी करें, जिन्हें सत्र मामलों का पर्याप्त न्यायिक अनुभव हो।