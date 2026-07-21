बांदीकुई से घटेगी जयपुर और दिल्ली की दूरी, बांदीकुई-द्वारापुरा के पास मिलेगी एंट्री-एग्जिट प्वाइंट की सुविधा

वर्तमान में इस एक्सप्रेस-वे पर भेड़ोली, खुरीखुर्द, सुंदरपुरा, हीरावाला और बगराना में ही एंट्री-एग्जिट की सुविधा उपलब्ध है । ऐसे में क्षेत्र के लोगों द्वारा लंबे समय से बांदीकुई क्षेत्र में भी कट बनाने की मांग की जा रही थी । गौरतलब है कि इस कट की स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय विधायक लगातार प्रयासरत थे । हाल ही में पिनान रेस्ट एरिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष भी यह मांग रखी थी । इस पर केंद्रीय मंत्री ने एक माह के भीतर टेंडर प्रक्रिया शुरू कराने का आश्वासन दिया था ।