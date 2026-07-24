Ajmer: ‘पत्नी और ताऊ के बेटे ने की है हत्या’, 5 बच्चों के पिता की मौत के बाद परिजनों ने लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस

Suspicious Death Of Man In Ajmer: अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में उस समय असमंजस की स्थिति बन गई जब मशीनिया निवासी मुकेश सिंह रावत के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम शुरू होने से पहले परिजन नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। विरोध इतना बढ़ा कि ऑनलाइन पंजीकरण के बावजूद मेडिकल बोर्ड को प्रक्रिया रोकनी पड़ी और शव को दोबारा डी-फ्रीजर में रखवाया गया। पीसांगन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक ने आंखों के पास चोट और गले पर निशान देखकर प्रथमदृष्टया मामला हत्या का मानते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के लिए शव जेएलएन अस्पताल अजमेर रेफर कर दिया। हालांकि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के लिए शव को रेफर नहीं किया जा सकता है लेकिन चिकित्सक के इनकार के बाद अनुसंधान अधिकारी शव को एम्बुलेंस में लेकर अजमेर पहुंच गए।