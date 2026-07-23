Ajmer Band: आनासागर झील की दुर्दशा पर फूटा गुस्सा, कांग्रेस के आह्वान पर स्कूल-कॉलेज और बैंक बंद

शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल और वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली निकाली और पूरे शहर में भ्रमण कर बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। डॉ. जयपाल ने स्पष्ट किया कि आमजन की सहूलियत को देखते हुए अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस और अग्निशमन जैसी आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को इस बंद से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। इसके अलावा बंद के सुचारू संचालन और समन्वय के लिए जिला कांग्रेस कार्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।