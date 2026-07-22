22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

अजमेर

Beawar Firing: 2 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने की फायरिंग, बच गया टारगेट युवक, दूसरे को लगी गोली रीढ़ की हड्डी में फंसी

Rajasthan Crime: ब्यावर में फायरिंग की वारदात में 22 साल का युवक घायल हो गया। बदमाशों ने पहले एक युवक को निशाना बनाया लेकिन गोली दूसरे युवक जयसिंह को लग गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Jul 22, 2026

Ajmer Beawar Firing

घायल युवक की फोटो: पत्रिका

Youth Injured In Firing: ब्यावर के जवाजा थाना क्षेत्र के कोटड़ा गांव में एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली युवक के पेट में लगने के बाद रीढ़ की हड्डी में जा फंसी। गंभीर हालत में घायल को उपचार के लिए ब्यावर के राजकीय अमृतकौर अस्पताल लाया गया। जहां से उसे अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार कोटड़ा निवासी जयसिंह (22) मजदूरी का कार्य करता है। मंगलवार रात करीब 9 बजे खाना खाने के बाद वह गांव की मुख्य सड़क स्थित किराने की दुकान पर सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर आए अज्ञात युवकों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही जयसिंह चीखते हुए सड़क पर गिर पड़ा।

खंभे की ओट में छिपा तो बचा

ग्रामीणों के अनुसार हमलावरों ने इससे पहले गांव में एक युवक विक्रम को निशाना बनाकर चार फायर किए थे। विक्रम विद्युत खंभे की ओट में छिपकर बच गया लेकिन वहां से गुजर रहे जयसिंह को गोली लग गई। वारदात के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक पर मौके से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल जयसिंह को राजकीय अमृतकौर अस्पताल पहुंचाया।

घायल अजमेर रेफर

मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस उपअधीक्षक राजेश कसाना अस्पताल पहुंचे। घायल जयसिंह व विक्रम से जानकारी ली। घायल जयसिंह को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर जवाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

फायरिंग की वजह का खुलासा नहीं…

पुलिस के अनुसार अभी तक फायरिंग के कारणों का पता नहीं चला है। हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ जांच में जुटी है। वारदात के बाद कोटड़ा गांव सहित आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

गांव में चल रहा था तनाव

ग्रामीणों ने बताया कि कोटड़ा में पिछले कुछ माह से तनाव चल रहा है। इसे लेकर थाने में कई बार शिकायतें पहुंचीं। पुलिस ने इस पर प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय हल्के में लिया। इस कारण आपस में गिरोह में तनाव बढ़ गया। जबकि कोटड़ा में पहले भी मारपीट के मामले सामने आ चुके हैं। मगरा क्षेत्र में गैंग बनाने का चलन पिछले कुछ समय से बढ़ा है।

दो बाइक पर आए छह युवक

ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि दो बाइक पर छह युवक सवार थे। इन युवकों ने पहले विक्रम पर फायरिंग करने की जानकारी सामने आई। पुलिस उपअधीक्षक राजेश कसाना ने बताया कि जवाजा, साकेतनगर थाना एवं जिला स्पेशल टीम की अलग-अलग टीमों का गठन किया है।

Jaipur News: सड़क किनारे ट्रक से बहता दिखा खून, लोगों ने समझा मर्डर; पुलिस जांच में निकला बकरों का चमड़ा

ये भी पढ़ें
Jaipur Truck Blood Incident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Jul 2026 09:12 am

Published on:

22 Jul 2026 09:12 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Beawar Firing: 2 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने की फायरिंग, बच गया टारगेट युवक, दूसरे को लगी गोली रीढ़ की हड्डी में फंसी

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: मेवाड़ यूनिवर्सिटी का पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर गिरफ्तार, फर्जी डिग्री मामले में अब तक 15 आरोपी दबोचे गए

Mewar University Fake Degree Case
अजमेर

Ajmer: बाहर आने-जाने पर पाबंदी से परेशान विवाहिता ने दी जान, 4 साल की बेटी से छीन गया मां का साया, ड्यूटी पर था पति

Ajmer Woman Death Case
अजमेर

Ajmer: किशोरी की खुदकुशी मामले में आया नया मोड़, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप; 5 घंटे चले प्रदर्शन के बाद FIR दर्ज

Gandhinagar Police Station, Ajmer
अजमेर

Ajmer: ‘8 बजे बाद 10 रुपए ज्यादा लगेंगे’, देर रात तक बेखौफ बिक रही शराब, QR कोड से हो रहा लेन-देन

Patrika Sting Operation
अजमेर

RPSC Exam Calendar : इस साल RPSC की 10 भर्ती परीक्षाएं शेष, अब 2,139 पदों के लिए होंगी परीक्षाएं

RPSC Exam Calendar 10 recruitment remaining this year 2139 posts Examinations
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.