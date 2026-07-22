Beawar Firing: 2 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने की फायरिंग, बच गया टारगेट युवक, दूसरे को लगी गोली रीढ़ की हड्डी में फंसी

Youth Injured In Firing: ब्यावर के जवाजा थाना क्षेत्र के कोटड़ा गांव में एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली युवक के पेट में लगने के बाद रीढ़ की हड्डी में जा फंसी। गंभीर हालत में घायल को उपचार के लिए ब्यावर के राजकीय अमृतकौर अस्पताल लाया गया। जहां से उसे अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार कोटड़ा निवासी जयसिंह (22) मजदूरी का कार्य करता है। मंगलवार रात करीब 9 बजे खाना खाने के बाद वह गांव की मुख्य सड़क स्थित किराने की दुकान पर सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर आए अज्ञात युवकों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही जयसिंह चीखते हुए सड़क पर गिर पड़ा।