Ajmer: बाहर आने-जाने पर पाबंदी से परेशान विवाहिता ने दी जान, 4 साल की बेटी से छीन गया मां का साया, ड्यूटी पर था पति

पुलिस के अनुसार आदर्शनगर बालुपुरा रोड निवासी रूपकिशन की पत्नी निहारिका (25) सोमवार दोपहर कमरे में फंदे पर लटकी मिली। वारदात के समय पति रूपकिशन ड्यूटी पर था। वह बिजली सप्लायर कंपनी में कर्मचारी है। जबकि रेलवे से रिटायर्ड ससुर मोहनलाल घर से बाहर गए थे। घर में निहारिका, बेटी अक्षिता और सास मौजूद थी। काफी देर तक कमरा बंद देखकर परिजन ने आवाज दी तो जवाब नहीं मिलने पर अजमेर के आदर्शनगर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो निहारिका फंदे से लटकी मिली। कमरे की तलाशी में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने शव को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। जहां पर पुलिस ने पीहर पक्ष की ओर से मुकदमा दर्जकर शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।