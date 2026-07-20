Ajmer: ‘8 बजे बाद 10 रुपए ज्यादा लगेंगे’, देर रात तक बेखौफ बिक रही शराब, QR कोड से हो रहा लेन-देन

Patrika Sting News: किशनगढ़-ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 की सर्विस लेन पर रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पर रोक केवल सरकारी कागजों तक सीमित है। राजस्थान पत्रिका की स्टिंग टीम ने रविवार रात 9 से 11 बजे के बीच आदर्शनगर, परबतपुरा चौराहा, परबतपुरा रेलवे फाटक, परबतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया और सेंदरिया चौराहे के आसपास संचालित शराब की दुकानों का जायजा लिया। यहां शटर बंद होने के बावजूद ‘चोर खिड़कियों’ से धड़ल्ले से शराब बेची जा रही थी। ग्राहक दुकानों के बाहर लगे क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर रहे थे और सेल्समैन बेखौफ होकर बिक्री में जुटे नजर आए। इतना ही नहीं देर रात की बिक्री पर ‘ईमानदारी’ से प्रति बोतल 10 रुपए अतिरिक्त भी वसूले जा रहे थे।