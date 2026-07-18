Ajmer: विवाहिता ने कमरे के अंदर की आत्महत्या, ससुराल पक्ष के लोगों को नहीं लगी भनक, पुलिस जांच में जुटी

अजमेर। जिले के सावर थाना क्षेत्र के भोपा का झोपड़ा गांव में एक विवाहिता द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार देर रात की है। परिवार के अन्य सदस्य घर में मौजूद थे, लेकिन सभी अलग-अलग कमरों में सो रहे थे, जिससे किसी को इस घटना की जानकारी नहीं हो सकी। शनिवार सुबह जब विवाहिता के कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तब घटना का पता चला।