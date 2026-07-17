राजस्थान का नसीराबाद शहर देशभर में ट्रेलर-ट्रॉली निर्माण के लिए क्यों है मशहूर? जानिए कैसे हुई उद्योग की शुरुआत

एक समय था जब देशभर की वाहन कंपनियों के चेसिस बिना केबिन के नसीराबाद आते थे और यहां लकड़ी, लोहा तथा एल्युमीनियम से ट्रक बॉडी और केबिन तैयार की जाती थी। इस काम से हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन कंपनियों ने फैक्ट्री-फिट केबिन वाले ट्रक बाजार में उतारने शुरू किए तो स्थानीय ट्रक बॉडी निर्माण का काम लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद नसीराबाद के उद्यमियों ने ट्रेलर-ट्रॉली निर्माण को अपनाया और आज यही उद्योग शहर की नई पहचान बन गया है।