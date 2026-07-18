Ajmer Crime: चारपाई पर मिला 70 साल की महिला का शव, चेहरे पर पत्थर से हमले की आशंका, गुस्साए परिजनों ने दिया धरना

जानकारी मिलने पर ग्रामीण एएसपी लालचंद कायल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा सभी संभावित पहलुओं से जांच के निर्देश दिए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में घर के मुख्य दरवाजे के ताले सुरक्षित पाए गए और घर का सामान भी पूरी तरह व्यवस्थित मिला। गांधी देवी के शरीर पर संघर्ष या मारपीट के स्पष्ट निशान नहीं मिले, हालांकि चेहरे पर कुछ चोट और खरोंच के निशान पाए गए हैं। पुलिस इन निशानों के आधार पर जानवर के हमले की संभावना से भी इनकार नहीं कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार महिला रात में घर के आंगन में अकेली सो रही थी। सुबह परिजन जागे तो वह मृत अवस्था में चारपाई पर मिली।