Rajasthan: कहीं ड्राइविंग सीट छोड़ दौड़ाया वाहन, कहीं सनरूफ से बाहर निकल चलाई कार; स्टंटबाजों पर पुलिस ने कसा शिकंजा

अजमेर। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज की होड़ युवाओं में इस कदर बढ़ती जा रही है कि खतरनाक स्टंट कर अपनी जान को भी दांव पर लगा रहे है। राजस्थान में खतरनाक स्टंट के दो ऐसे ही मामले सामने आए है। उदयपुर में एक युवक ड्राइविंग सीट छोड़कर चलते वाहन में स्टंट करता नजर आया, जबकि अजमेर में कार चालक सनरूफ से बाहर निकलकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाता दिखा। दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर वाहन जब्त किए और यातायात नियमों के उल्लंघन में कार्रवाई की। साथ ही पुलिस ने लोगों से ऐसे स्टंट से दूर रहने की अपील की है।