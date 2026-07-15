जेल में जगन गुर्जर की हत्या: जांच में क्या कुछ आया सामने, जानिए क्या बोले पुलिस महानिदेशक जेल अशोक राठौड़

सवाल- हाई सिक्योरिटी जेल में बंदियों की संख्या कम होती जा रही है। क्या सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है?

राठौड़- बिल्कुल नहीं। हाई सिक्योरिटी जेल केवल हार्डकोर अपराधियों के लिए है, लेकिन हमारी कोशिश यह भी है कि ऐसे अपराधियों को एक जगह इस तरह इकट्ठा न किया जाए कि जेल स्वयं अपराध का ब्रीडिंग सेंटर बन जाए। इसलिए बंदियों के चयन और स्थानांतरण में संतुलित नीति अपनाई जा रही है।