Rajasthan: 13 लाख के नकली नोटों की खेप बरामद, वेल्डिंग मिस्त्री निकला पूरे खेल का मास्टरमाइंड

अजमेर। जिला पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 13.06 लाख रुपये के जाली नोट बरामद किए हैं। गंज थाना पुलिस ने नकली नोट बाजार में खपाने की तैयारी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पेशे से वेल्डिंग मिस्त्री है और प्रारंभिक पूछताछ में उसके नकली नोटों के नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नोट कहां तैयार किए गए, इन्हें किन लोगों तक पहुंचाया जाना था और इस पूरे गिरोह में कौन-कौन शामिल है।