RPSC वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा : सिरोही में 73.85 और अजमेर में सबसे कम 47.90 फीसदी अभ्यर्थी हुए शामिल

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) भर्ती परीक्षा-2025 का आगाज रविवार को शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर दो पारियों में परीक्षा आयोजित की गई। पहले दिन सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर हुए। आयोग के अनुसार, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में राज्यभर में 62.97 प्रतिशत, जबकि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में 62.08 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। सबसे अधिक 73.85 प्रतिशत उपस्थिति सिरोही जिले में रही, जबकि अजमेर में सबसे कम 47.90 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।