Ajmer Crime: मामूली विवाद में हुई हिंसा, चचेरे भाई ने लाठी से पीट-पीटकर की भाई की हत्या

अजमेर। जिले के मसूदा उपखंड के शिवपुरी गांव में खेत में मवेशी घुसने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आपसी कहासुनी के बाद चचेरे भाइयों के बीच हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, जबकि मृतक के परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।