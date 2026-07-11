Rajasthan: चलती कार में एडिशनल एसपी अचानक हुए अचेत, बाइक को टक्कर मारते हुए कार सड़क किनारे रुकी

हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कार से एडिशनल एसपी को अचेत अवस्था में बाहर निकलते देख कुछ लोगों ने शुरुआत में उनकी हालत को लेकर गलतफहमी पाल ली और तरह-तरह की बातें करने लगे। अचेत व्यक्ति को देखकर कुछ लोग समझ नहीं पाए, उन्हें लगा कि शराब के नशे में हैं, कुछ लोगों ने बेतुके बोल निकाले। हालांकि, कुछ ही देर में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभाल लिया। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ था।